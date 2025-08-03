Vakaların Büyük Bölümü Çocuk ve Gençler



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki özel hastanelere başvuran hastaların büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Başvuruların ortak şikâyetleri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, halsizlik ve yüksek ateş yer alıyor.



Doktorlar Uyarıyor: Musluktan Su İçmeyin



Vatandaşların aktardığına göre, acil serviste görevli doktorlar bazı hastalara musluk suyunun tüketilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Bu durum, salgının içme suyundan kaynaklandığı iddialarını daha da güçlendirdi. Özellikle içme suyu kesintilerinin yaşandığı bazı mahallelerde vaka sayılarının daha fazla olması, kamuoyunda "şebeke suyunda sorun mu var?" sorusunu gündeme taşıdı.



Yetkililerden Henüz Resmi Açıklama Gelmedi



Kentte artan enfeksiyon vakalarına ilişkin şu ana kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi veya Valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu da vatandaşların endişelerini daha da artırdı.



Uzmanlardan Uyarılar: Temiz Su, Temiz Gıda



Sağlık uzmanları ise sıcak havalarda hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, içme suyunun güvenli kaynaklardan temin edilmesi, ambalajlı su kullanılması ve gıda maddelerinin iyi yıkanarak tüketilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Uzmanlar ayrıca salgın ihtimaline karşı sağlık kuruluşlarının erken başvurularla doluluk yaşamaması için semptom gösterenlerin önlem alarak hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor.



Halk Açıklama Bekliyor



Adıyamanlı vatandaşlar, yaşanan bu yoğunluk ve salgın endişesi karşısında ilgili kurumlardan net ve şeffaf bir açıklama bekliyor. Şebeke suyunun analiz raporlarının paylaşılması, salgın kaynağına dair kamuoyunun aydınlatılması ve alınan tedbirlerin kamuya duyurulması çağrısı yapılıyor.



Şehirde endişe büyürken, su kaynaklarına ilişkin denetimlerin sıklaştırılıp sıklaştırılmadığı da merak konusu.

Kaynak : PHA