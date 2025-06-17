Milletvekili Alkayış’tan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı’ya Ziyaret

Ziyarette, şehrin merkezinde yer alan ve uzun yıllar eğitim kurumu olarak hizmet verdikten sonra atıl durumda kalan Cumhuriyet İlkokulu’nun restorasyon planlaması ve işlevsel dönüşüm süreci detaylı şekilde ele alındı. Görüşmede, yapının tarihi kimliği korunarak Adıyaman Kent Meydanı Projesi kapsamında Kent Müzesi olarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefi ön plana çıktı.

“Kent hafızasını koruyan projelere öncülük ediyoruz”

Milletvekili Alkayış, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın kültürel değerlerini yaşatma konusunda kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet İlkokulu sadece bir bina değil, Adıyaman’ın şehir hafızasının sembollerinden biridir. Kent Meydanı Projemizin önemli bir parçası olan bu yapının Kent Müzesi olarak restore edilmesi, hem geçmişe saygı hem de gelecek kuşaklara aktarım açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Bakan Yardımcımızla bu sürecin hızlandırılması ve en verimli şekilde tamamlanması için istişarelerde bulunduk.”

Kültürel projelere destek sürecek

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirecek projelere yönelik desteklerini sürdüreceklerini de belirterek, kent belleğini koruyan her adımı önemsediklerini vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Adıyaman’a gösterdiği ilgi ve destek bizim için kıymetlidir. Gerek Cumhuriyet İlkokulu gerekse diğer tarihi yapıların restorasyonuyla ilgili tüm süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”

Görüşmenin sonunda Milletvekili Alkayış, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya Adıyaman’a olan ilgisi ve katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak kente kazandırılmasını temenni etti.

Kaynak : PHA