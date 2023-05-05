Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için işçi sendikaları ve kamu temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bir araya geldi.

Tarafların tam bir mutabakata varamadığı ve Salı günü yeniden görüşüleceği açıklandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Önümüzdeki hafta yine sayın bakan ile biraraya geleceğiz. Verimli bir toplantıydı ama tam mutabakata varamadık." dedi.

https://twitter.com/hakiskonf/status/1654506422372007937

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." ifadelerini kullandı.