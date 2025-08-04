Federasyon Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve Genel Sekreter Yusuf Avan’ın imzasıyla yayımlanan 2025/18 sayılı genelgede; 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, ticari olarak yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlara kamera, takip cihazı ve acil durum butonu takılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak, araçların muayene süreçlerinde yaşanabilecek teknik zorluklar ve montaj konusunda yetkili firmaların hazırlık süreci göz önünde bulundurularak, bu zorunluluğun uygulaması 1 Eylül 2025 tarihine ertelendi.



Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Yusuf İlkhun da yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısı doğrultusunda, taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi, araç takip cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu 01/09/2025 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre zarfında eksikliği tespit edilen araçlara eğitici ve rehberlik içeren denetim yapılacaktır. Esnafımızın mağduriyet yaşamaması için süreci yakından takip ediyoruz,” ifadelerine yer verdi.



Genelgede ayrıca, 1 Eylül 2025 tarihine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen araçlara yönelik olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 31’inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanabileceği uyarısı da yapıldı.



Yetkililer, sürecin aksamaması için araç sahiplerinin gerekli teknik donanımı en kısa sürede sağlamaları ve yetkili firmalarla irtibata geçerek montaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA