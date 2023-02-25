Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'a ait yardım kuruluşu, deprem bölgesinde 165 kişiyle 3 koldan hizmet veriyor. Söz konusu yardım kuruluşu Adıyaman merkeze bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde 7 TIR çadır, gıda ve mutfak malzemeleri dağıttı. Mahalle muhtarının belirlediği liste doğrultusunda yardım malzemelerini dağıtan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad A. Al. Osaimi, deprem bölgesinde, sağlık medikal, arama kurtarma ve malzeme dağıtımı olmak üzere 3 farklı grupla hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlık medikal anlamında da uydudan Suudi Arabistan hastanelerindeki uzman hekimlere bağlanıp hastalara teşhis ve tedavi uygulandığını aktaran Osaimi, "165 kişi olarak sahada ve Suudi Arabistan'da da 1000 kişilik gönüllü hazır bekliyor. Onlar da bizden haber bekliyor. Bir de dijital sağlık hizmetleri diyebileceğimiz, uydudan Suudi Arabistan hastanelerine bağlanarak ameliyatlarda konsültasyon hizmeti veriyoruz. Buradaki hastaları Suudi Arabistan'daki doktorlarla ve hastanelerle buluşturuyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bu kardiyoloji, kalp hastalıkları olmak üzere sahada bu ameliyatlarda da bu şekilde bir dijital uzaktan ameliyat, uzaktan sağlık hizmeti de tesis ettik. Kameralarla Suudi Arabistan'daki hastanelerdeki doktorlara bağlanıyoruz. Oradaki doktorlar tedavi hizmetleri veriyor. En ücra köşelere kadar ulaşıp çadır veriyoruz" diye konuştu.

13 uçak yardım malzemesi

Suudi Arabistan olarak deprem bölgesinde 13 uçak yardım malzemesi ulaştırdıklarını aktaran Osaimi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Suudi Arabistan tarafından yollanan yardım malzemeleri. Adıyaman'a bunları getirdik ve köylere dağıtım yapılacak. 7 TIR malzeme getirdik, zaten 13 uçak dolusu yardım geldi Suudi Arabistan'dan. Biz bunları bizzat şehirlere dağıttık. Merkezde sıkıntı kalmamış dendi, bu küçük köylere de dağıtım yapmak için buraya geldik. Bu 13 uçakta bin tondan fazla insani yardım malzemesi, çadır, yiyecek maddesi ve mutfak eşyaları var. Bütün şehirleri gezdik, tespit yaptık. Kahramanmaraş Pazarcık'ta dağıtım yapıldı. Ondan önce de Kahramanmaraş'ın küçük bir köyündeydik. Bugün görmüş olduğunuz ekip insani yardım ekibi oluyor. Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu'ndan. Bunun haricinde 95 kişiden oluşan arama kurtarma ekibiyle sahada Suudi Arabistan. Onun haricinde medikal bir ekip var. Medikal de kendi içinde hem sağlık bakanlığına bağlı birimler, ayrıca Suudi Arabistan Kızılay'ı olmak üzere sahada acil yardım hasta muayene etmek gibi her türlü sağlık hizmeti veren ekipler de var. Bunun haricinde 60 kişilik mobil ekibimiz var. Bunlar da bu dağıtımlarda bize yardımcı oluyor. Kendileri bizzat çadırlar kurdular."

Kuyulu Mahallesi muhtarı Şevket Aydın, "Benim köyüm mağdur. Benim köyüm 500 hanedir, iki binlere çıktı. Niye iki binlere çıktı. Adıyaman'dakiler buraya akın etti. Mecburen ağırlamak zorundayız. Çadır istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, hem Kızılay'dan, farklı kurumlardan, insanlardan yeterince gıda malzemesi geldi. Allah bu yardımsever insanlardan razı olsun. Allah devletimizi de başımızdan eksik etmesin. Yapılan yardımları gördük halen de geliyor" diye konuştu.



Kaynak : PHA