Alınan bilgiye göre, şafak vakti Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda 27 GH 779 plakalı kamyonetini park ettikten sonra aracın arkasına geçen Ali Taşçı’ya sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyon çarptı.

Kendi kamyoneti ve diğer kamyonet arasında sıkışan Taşçı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerindeki bir güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaynak : PHA