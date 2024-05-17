Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığını duyurarak açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler unsurlarınca son yapılan operasyonu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1791370614529249319

Kaynak: igf