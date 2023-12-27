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Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sebze Hali içerisinde İsmail Mustafa Akkı'nın (40), yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud (16) ile arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkı, Hamuud'u yere yatırarak elindeki bıçakla 11 yerinden bıçakladı. Hamuud'un çığlık seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından Akkı, gözaltına alınırken ağır yaralanan Hamuud, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hamuud, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hamuud, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Gözaltına alınan Akkı, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayın yaşandığı bölgede bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından Hamuud'un bıçaklanma anı saniye saniye görüntülendi.



Kaynak : PHA