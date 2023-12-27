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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner bir dizi temas ve ziyaret için geldiği Adıyaman'da bir rehabilitasyon merkezi ile bir özel okulu ziyaret etti. Özel Okul/Rehabilitasyon/MTSK müdür ve kurucuları ile toplantı yapan Güner, talep ve ihtiyaçları dinledi.

Adıyaman Teknokent Koleji'ni ziyaret eden Genel Müdür Güner, burada öğrencilerin gerçekleştirdiği bilim projelerini inceleyerek bilgi aldı. Teknokent Koleji Kurucusu Mustafa Yılmaz tarafından karşılanan Güner'e, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun eşlik etti.

Teknokent Koleji'nde öğrencilerin projelerini yakından inceleyen ve bilgi alan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel okullarda okuyan öğrencilere yönelik devlet desteği ile rehabilitasyon hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlara izlemeleri gereken yol ve yöntem ile sunulan imkanları aktaran Güner, özel okullarda çalışan öğretmenlere yönelik olarak da bakanlığın bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Genel Müdür Fethullah Güner'in gazetecilere yaptığı açıklamalar şöyle:

"Deprem bölgesi illerimize bir katkı olsun diye, eğitim-öğretim desteği uygulamasını sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdik. Başvuru süreci devam ediyor. Cuma'ya kadar devam eden bu süreci bir hafta daha uzattık. Dolayısıyla talep eden velilerimiz, devletin sağlamış olduğu bu destekle, özel okullarda öğrenime devam edebilir. Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar müracaat edilebilir. Kendi okullarından öğrencilerimiz müracaat edebiliyorlar. Bununla ilgili tüm resmi özel okullarımız bilgilendirildi. Dolayısıyla velilerimiz öğrencilerimiz müracaat ederek, başvurularını doğrudan okullarından yapabilirler. Kolay bir prosedür, bu imkandan yararlanmak isteyen tüm veli ve öğrencilerimize bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu haktan yararlanan tüm öğrencilerimiz, öğrenim kademesi sonuna kadar destekten yararlanmaya devam edecek. Yani birinci sınıftaki öğrencimiz, dördüncü sınıfı bitirene kadar, dokuzuncu sınıftaki çocuğumuz, on ikinci sınıfı bitirene kadar bu destekten yararlanacak. Bu vesileyle bir kez daha Adıyaman'daki tüm öğrencilerimize, velilerimize, devletimizin sunmuş olduğu bu imkanı hatırlatmak istiyorum. Son bir hafta içerisinde yararlanma arzusunda olan vatandaşlarımız müracaat edebilir.

Özel kurumlarımız bizim için değerli, özel kurumlarımızı biz kamu hizmeti yürüten paydaşlarımız olarak görüyoruz. Türkiye genelinde 34 binin üzerinde özel kurumumuz var. Değerli hizmetler üretiyorlar, Adıyaman'da da 200'ün üzerinde özel kurumumuz var. Hem özel okullarımız, kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılıyor, mesleki okullarımız, Anadolu liselerimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz, yurtlarımız, kurslarımız değişik alanlarda insanlarımızın ihtiyacını karşılıyor. Buraya gelmeden önce bir rehabilitasyon merkezimizi ziyaret ettik. Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin bireye devletimiz doğrudan destek eğitimi sağlıyor. Yedi farklı engel türündeki bireyimize. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşlerinin çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu olması hasebiyle, bu destek hizmetini bizler de çok önemsiyoruz. Burada üretilen hizmetin, değerin büyüklüğünün farkındayız. Bu vesileyle, burada bir kez daha hatırlatmak isterim. Deprem bölgemizde, bu bağlamda ihtiyaç duyan tüm bireylere, devletin önemli bir imkan sağladığını hatırlatmak isterim.

Özel okul öğretmenlerimizle ilgili de şunu söyleyebilirim; sayın bakanımızın kamuoyuna açıklamış olduğu bazı çalışmalar var. Bunlar sonuçlandığı zaman biz de görmüş olacağız. Kamu- özel ayrımı yapmaksızın, tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değerde olmaları için gerekli olan çalışmalarla ilgili sayın bakanımızın zaten talimatları var. Bir kısmını zaten kamuoyuna açıkladılar. İnşallah onlar da Meclisimizin takdiriyle umarım gelişme gösterecektir."

Kaynak : PHA