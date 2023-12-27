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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ülke Geneli 1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavı" Bursa'da da 6. sınıf ve 9. sınıf kademelerinde sorunsuz şekilde tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavlarını, "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak yapılması kararlaştırılmıştı.

Türkçe ve matematik derslerinden yapılan sınavlar bugün Bursa'da da sabah ve öğle gruplarında uygulandı.

Bursa’da 9. Sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin ‘Ülke Geneli 1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavı’ ise 27 Aralık 2023 tarihinde 45 bin 786 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı gibi, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınavlar gerçekleştirilmesi planlanmıştı.