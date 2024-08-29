Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamalarla, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kutlamaları ile terörle mücadele, sınır güvenliği ve diğer önemli konular hakkında bilgiler verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK günü etkinlikleri

Büyük Zafer'in 102’nci yılı dolayısıyla 30 Ağustos’ta yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara’da yapılacak geçit töreni, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün gösteri uçuşları, Eskişehir’deki muharip uçak geçişi gibi etkinliklerle kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, birçok ildeki askeri bandoların konserleri 9 Eylül’e kadar devam edecek ve 30 Ağustos’ta askeri müzeler halka ücretsiz olarak açılacak.

Terörle mücadelede son gelişmeler

TSK, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl başından itibaren 1.828 terörist etkisiz hale getirilirken, son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak’ta bir PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sınır güvenliği ve kaçak geçişler

Hudut güvenliği kapsamında, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 394 kişi yakalandı ve 15’inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Ayrıca, 1.370 kişi sınırdan geçemeden engellendi. Yıl başından bu yana sınırda yakalananların sayısı 9.067’ye ulaştı.

Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi yeniden başladı

Türkiye ve Rusya arasında 1 Kasım 2019’da başlayan Birleşik Kara Devriyesi, 22 Ağustos’ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldı. Devriye faaliyetleri, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor.

İsrail’in saldırıları ve bölgesel gerilim

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırıları, bölgede gerilimi artırmaya devam ediyor. MSB, bu saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu duruma karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

TSK eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarının yanı sıra eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. TCG YILDIRIM gemisi, Yunanistan ev sahipliğinde yapılacak NATO tatbikatına katılırken, çeşitli askeri unsurlar da İtalya’daki tatbikatlarda yer alacak.

Orman yangınlarıyla mücadele

TSK, afetlerle mücadeleye yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bugüne kadar meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 98 helikopter ile 2.919 sorti yaparak destek sağlandı.

Personel mezuniyetleri ve alımları

2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde MSB’ye bağlı okullardan 1.510 subay ve 2.051 astsubay mezun olacak. Ayrıca, dost ve müttefik ülkelerden gelen subay ve astsubaylar da eğitimlerini tamamlayarak mezun olacaklar. Sözleşmeli Bilişim Personeli temini için başvurular ise 3 Eylül’de başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün coşkuyla kutlanacağını belirterek, ülkemizin savunma ve güvenliği için faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak : PHA