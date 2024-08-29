Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde ve GAP İdaresi'nin desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, 720 kişiye psikososyal destek sunulacak.

Projenin ana hedefleri arasında, deprem sonrası dezavantajlı duruma gelmiş kadınlar ve çocuklarının motivasyonlarını artırmak, sosyalleşmelerini desteklemek ve izolasyonu engellemek bulunuyor. Bu kapsamda, Ankara, Mersin ve Mardin şehirlerine geziler düzenlenecek ve katılımcılara çeşitli eğitimler ile psikososyal destek faaliyetleri sunulacak.

Toplam bütçesi 950.000 TL olan proje, depremzede vatandaşların rehabilitasyon sürecine önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor. Proje, geziler, eğitimler ve sosyal-psikolojik destek faaliyetleri ile desteklenerek, katılımcılara kapsamlı bir rehabilitasyon süreci sunacak.

Adıyaman Valiliği, depremzedelere yönelik "Yaşama Tutunalım Projesi"ni başlattı. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve GAP İdaresi'nin desteğiyle 720 kişiye psikososyal destek sunacak.

Kaynak : PHA