İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Artvin’de düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve iki şüphelinin yakalandığını duyurdu. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, Yusufeli ilçesinde yapıldı.

Yerlikaya, açıklamasında, “Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Türkiye’nin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” dedi. Bakan, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA