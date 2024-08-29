Yeni destekleme modeli, tarım sektöründe birçok ilki bir araya getirerek bitkisel üretimi teşvik etmeyi hedefliyor. Bu model, üreticilere çeşitli destekler sunarak hem verimliliği artırmayı hem de sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi hedefliyor.

Destekleme paketi, şu başlıkları içeriyor:

Yeni ürün destekleri: Çiftçilere, yenilikçi bitkisel ürünlerin üretimi için özel destekler sağlanacak.

Verim artışı teşvikleri: Üretim verimliliğini artıran modern tarım teknikleri ve araçları için teşvikler sunulacak.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları: Çevre dostu tarım yöntemleri ve sürdürülebilirlik odaklı projeler desteklenecek.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri: Tarım üreticilerine yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Yeni destekleme modeli, tarım sektöründe rekabetçiliği artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve üreticilerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak. Resmi Gazete ‘de yayımlanan karar, tarım sektöründe köklü değişikliklerin kapılarını aralayarak, çiftçilerin ve üreticilerin daha sürdürülebilir ve verimli bir üretim süreci geçirmelerine imkan tanıyacak.

Kaynak : PHA