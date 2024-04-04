CHP Adıyaman Belediyesi Encümeni Burak Binzet tüm ülkede bir baharın başladığını ve bu baharı önümüzdeki beş yıllara taşımak istediklerini ifade ederek, bu seçimin Adıyaman için bir zafer olduğunu, Adıyaman halkının kazandığını, Adıyaman’ın bir ‘Kardeş Şehir’ olacağını vurgulayarak Adıyaman Adliyesi önünde Perre Haber Ajansına konuştu.

Adıyaman Belediyesi Encümeni Burak Binzet şu ifadeleri kullandı:

“İlk önce şunu söylemek istiyorum. Bu zafer, bir kişiye, bir partiye, bir zümreye mal edilmemeli. Bu zafer Adıyaman’ın zaferi. Adıyaman yıllardan beri ezilmişliğini ve üzüntülerini bu seçim döneminde dile getirdi ve bunun karşısında durmak gerektiğinin farkına vardı. Bu vesileyle bütün Adıyaman’a ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Bizi neler bekliyor, tabi yıkılmış bir kent var bundan evvelki belediyelerin ihmal ettiği yapamadığı projeler var. Bizim biliyorsunuz Büyükşehirlerde Türkiye’de çoğunluğumuz var, artık on beşe yakın Büyükşehrimiz var. Bizim protokollerimizde de ‘Kardeş Şehir’ diye bir kavram var. Bu ‘Kardeş Şehir’ kavramında bu bölgedeki, deprem bölgesindeki Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek belediyesi olma özelliğini de taşıyoruz. Bu mutlaka halkımıza geçmiş dönemde de Ankara Belediyesi’nin, İstanbul Belediyesi’nin çok büyük yardımlarını görmüştük. Bu dönemde bunların kat be kat büyüyerek gelişeceğini biliyorum. Önümüzdeki dönemde inşallah, belediye kendi kaynaklarına dönerek ihale yapmak yerine, kendi böceğini çiçeğini kendisi yetiştirip, insanlara ciddi anlamda bir iş istihdamı sağlayacak, yeni kapılar açacak.

Herkes çok ümitli kalsın, 31 Mart’ta tüm Türkiye’de bahar başladı. Önemli olan bu baharı bizim beş yıl boyunca bahar olarak yaşatıp, ondan sonraki beş yıllarda bu baharı sürdürmek. Seçimi almak belki işin en kolay tarafıydı ama bundan sonra bütün belediye, bütün ekiplerimiz, bütün arkadaşlarımız, Belediye Başkanımız başta olmak üzere gecemizi gündüzümüze katacağız. Acıyamanı tekrar Adıyaman yapacağız. Herkese bize verdikleri emek için, bize sağladıkları bu imkan için çok teşekkür ediyoruz ve ben Adıyaman’ın önünde söz veriyorum mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Burak Binzet konuşmasının ardından mazbatasını alan CHP Kömür Beldesi Belediye Başkanı Hasari Talaş’ı tebrik etti ve Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdurrahman Tutdere'nin mazbata törenine katıldı.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA