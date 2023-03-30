Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, "İlk günden beri buradaydık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini en güçlü şekilde buraya taşımaya gayret ettik. Yaralar sarılana, yüzler gülene kadar burada varlığımızı sürdüreceğiz"dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından dört kentte afet koordinasyon merkezi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaraları sarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Adıyaman’a giderek Adıyaman Tabip Odası paydaşlığında yapılan ve 150 yaşam konteyneri içeren konteyner kenti ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Adıyaman Deprem Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ekrem Tükenmez ve Aysel Özkan, Başkan Soyer'e çalışmalar konusunda bilgi verdi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de Başkan Soyer'e eşlik etti.

Çocuk evi, çocuk parkı, kütüphane, sosyal tesis, çamaşırhane, revir, diş ünitesi ve kadın doğum muayene ünitesini içeren konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelen Başkan Soyer, sorunları ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da toplam 389 evin bulunduğu iki konteyner kent inşa ediyor.

Başkan Soyer, Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı da ziyaret etti.

Soyer: Bu enkazın altından kalkacağız

Konteyner kent ziyaretinde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Burada yaklaşık 4 bin kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyoruz. Konteyner kentimizin eksikleri hala var, mefruşat, mobilya, klima, şofben… Onları da kısa zamanda tamamlayacağız. Burada çalışan arkadaşlarımın her biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kahramanları. Adıyaman Tabip Odası ile beraber çalışıyoruz. Hem Tabip Odamızın çok değerli üyeleri, hem Büyükşehir ve İZSU'nun çok değerli çalışanlarıyla iftihar ediyoruz. İlk günden beri buradaydık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini en güçlü şekilde buraya taşımaya gayret ettik. Yaralar sarılana kadar, yüzler gülene kadar burada varlığımızı sürdüreceğiz. Diliyorum ki, el ele bu büyük enkazın altından kalkacağız. İzmir'de olsak da yüreğimiz buradaki kardeşlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Adıyaman'a yardım devam ediyor

Büyük afetten sonra Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere belde ve köyler de dahil olmak üzere hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar 166 bin 400 kişilik yemek, 191 bin 300 gıda paketi, 40 bin 154 hijyen, 61 bin 188 su, 89 bin 890 parça kıyafet, 9 bin 828 çocuklar için süt, 7 bin 504 bebek maması, 18 bin 120 bebek bezi, 317 çadır, bin 509 yatak, yorgan ve battaniye, 411 uyku tulumu bölgeye ulaştırıldı.



Kaynak : PHA