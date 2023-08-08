Asgari ücrete son yapılan zamdan sonra temel ihtiyaçlar dahil birçok ürün ve hizmete peş peşe zam gelmeye devam ediyor. ÖTV, MTV, akaryakıt, ekmek zamları derken kimse asgari ücrete yapılan zammı cebinde hissedemedi. Vatandaşlar, son zamları ve olması gereken asgari ücret beklentilerini dile getirdi.İlminur ATÇI - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV oranının yüzde 10'a, yüzde 18’lik KDV oranının ise yüzde 20'ye yükselmesinden sonra zaten peş peşe gelen zamlara yenileri de eklendi.

Peki vatandaşlar bu zamlardan sonra asgari ücretle geçinebiliyor mu? Son zamlardan sonra asgari ücret ne kadar olmalı?

Herkes Duysun mikrofonuna değerlendirmede bulunan vatandaşlar, KDV oranlarının artmasının ardından gelen zamlardan sonra alım gücünün düştüğünü söyledi. Vatandaşlar, asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini belirtti.

https://youtu.be/xrn95GXe9pw

“BİR SARMALIN İÇİNDEYİZ”

Asgari ücretin ne kadar olacağının bir önemi olmadığını söyleyen vatandaş, “Bir sarmalın içindeyiz. Önemli olan satın alma gücümüz.” dedi.

Son zamlardan sonra asgari ücreti ister 20 bin lira, isterlerse 30 bin lira yapsalar da herhangi bir şeyin değişmeyeceğini öne süren başka bir vatandaşımız, “Alım gücünün artması lazım. Bir milyon verseler de bir ev bile alamıyorsun” ifadelerini kullandı.

“700 DOLAR CİVARINDA OLMALI”

Asgari ücretin devlet tarafından 500 dolar ile sınırlandırıldığını ama bu ücretin yetmeyeceğini ifade eden bir vatandaşımız, “Yaptıkları zamlarla asgari ücret 500 doların altında kaldı. Dolara endeksli olarak yaşamıyoruz ama en az 700 dolar civarında olmalı diye düşünüyorum.” dedi.