İmamoğlu, Erdoğan’ın Gerisinde Kaldı

Ankete göre, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı senaryoda, Erdoğan’ın oy oranı %42,5, İmamoğlu’nun oy oranı ise %39,7 oldu. Kararsız veya görüş belirtmeyenlerin oranı ise %17,8 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlar, İmamoğlu’nun muhalefetin birleştiği bir senaryoda dahi Erdoğan’ın gerisinde kaldığını gösterdi.

Mansur Yavaş, Erdoğan’ı 4 Puan Farkla Geçti

Anketin en dikkat çeken sonucu, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında önde çıkması oldu. Erdoğan’ın oy oranı %40,1 seviyesinde kalırken, Yavaş %44,4 oy oranına ulaştı. Kararsız veya fikrini belirtmeyenlerin oranı ise %15,5 olarak belirlendi.

Bu sonuç, muhalefet içinde Cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’ın Erdoğan’a karşı daha güçlü bir rakip olabileceğini gösterdi.

Erken Seçim Tartışmaları ve Siyasi Dengeler

Türkiye'de erken seçim iddiaları ve siyasi kulislerdeki hareketlilik, 2028 seçimlerine giden süreçte yeni aday senaryolarını gündeme getiriyor. Yerel seçimlerde güçlü bir performans gösteren muhalefet adaylarının, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

Özellikle Mansur Yavaş’ın anketlerde Erdoğan’ı geçmesi, muhalefet içinde adaylık tartışmalarını yeniden alevlendirebilir. İmamoğlu’nun ise İstanbul’daki seçim başarısını ulusal arenaya taşımakta zorlandığı gözlemleniyor.

Anket sonuçlarının önümüzdeki günlerde siyasetin gidişatına nasıl yansıyacağı, muhalefet içinde nasıl bir strateji belirleneceği ise şimdiden tartışma konusu.

Kaynak : PHA