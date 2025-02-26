Özgür Özel'in Sözleri ve Erdoğan'ın Tepkisi

Özgür Özel, CHP’nin grup toplantısında, TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen ve Korgeneral Tevfik Algan’ın istifası sürecine atıfta bulunarak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’nu ağır ifadelerle eleştirmişti. Özel, "Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız." diyerek komuta kademesini hedef almıştı.

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında doğrudan yanıt vererek, Özel’in TSK komuta kademesine saldırarak orduyu siyasetin içine çekmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erdoğan: "Ordunun Komuta Kademesi Sana Hesap Vermez!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin orduyu siyasi polemiklere malzeme etmeye çalıştığını ve bu durumun milli güvenlik açısından tehlikeli bir yaklaşım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Son haftalarda ana muhalefetin içinde bulunduğu çirkeflik, nasıl bir bataklığa saplandıklarını gösteriyor. Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel, milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne dönüştüreceğine, kendi partindeki usulsüzlüklere ve kavgalarına cevap versin. CHP’nin içine düştüğü bu duruma Atatürk’ün partisini getirmiş olmaktan utanmıyor musunuz?

"Sayın Özel, çok konuşuyor ama boş konuşuyor. Diyet borcu Sayın Özel’i müşkül durumda bırakıyor. Ordumun komuta kademesiyle ilgili seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeleri en son örnektir. Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al! Almazsan, denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir! Haddini bileceksin!"

Komutanlar Özel’e Dava Açıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Özgür Özel’e karşı yasal süreç başlatacağını duyurdu.

"Milli Savunma Bakanım ve komutanlar, Özel’e dava açacak. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Aksi halde, Bay Kemal’i götüren çanlar onun için de çalmaya başlayacaktır. Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye çalışırken, ülkemizin ordusuna yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez!" dedi.

Erdoğan, muhalefeti halkın gerçek sorunları yerine kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakla eleştirdi ve CHP’deki lider değişimine rağmen ana muhalefetin ülkeye somut bir katkı sunamadığını vurguladı.

Erdoğan’dan Kongre ve Bahçeli’ye Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin son kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti’nin kongre sürecinde yüzde 60 ila 70 arasında bir değişim gerçekleştirdiğini ve yenilenen kadrolarla yola devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin AK Parti Kongresi’ne gönderdiği çiçek aranjmanına teşekkür ederek, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini ifade etti.

"Sayın Bahçeli’nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı bizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam edecek!" dedi.

Özel’in Açıklamaları ve CHP’nin Tutumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TSK’dan ihraç edilen teğmenler meselesini gündeme taşıyarak komuta kademesine sert ifadelerle yüklenmişti.

Özel, TSK içerisindeki bazı atamalar ve disiplin süreçleriyle ilgili iddialarını gündeme getirirken, özellikle Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Özel’in ifadeleri CHP içerisinde de tartışma yaratırken, parti içinde bazı isimlerin ordunun siyasete çekilmesinin yanlış olduğunu düşündükleri ve bu tarz açıklamaların iktidarın elini güçlendireceğine dair görüşler dile getirildi.

Gerginlik Tırmanıyor! Erdoğan ve Özel Arasındaki Polemik Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil!” sözleriyle Özgür Özel’e sert çıkışı, Türkiye’de siyasi tansiyonu daha da yükseltti.

Önümüzdeki günlerde, CHP liderinin bu çıkışa nasıl yanıt vereceği, komutanların açacağı davanın nasıl bir sürece evrileceği ve muhalefetin bu gelişmelere nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA