“70 Bin İnsanımız Hâlâ Konteynerlerde Yaşıyor”

Anaç, hükümetin Adıyaman halkını deprem sonrası verdiği sözlerle kandırdığını, ancak iki yıl geçmesine rağmen kalıcı konutların tamamlanmadığını vurguladı.

"2023’ün Ramazan ayında insanlarımız çadırlarda sahur yapmaya çalışıyordu. Aradan iki yıl geçti, şimdi de 70 bin insanımız konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor. Hükümet, büyük bir hızla konutları tamamlayacağını, kimseyi açıkta bırakmayacağını söylemişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada, halkımız hâlâ zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Yetersiz altyapı, konteynerlerdeki sağlıksız koşullar, ısınma ve su sıkıntısı Adıyamanlıları perişan ediyor. Bizler her gün sahada insanlarımızın dertlerini dinliyoruz, ama iktidar hâlâ pembe tablolar çizmeye devam ediyor.”

“İnsanlar Ramazan Alışverişi Yapamaz Hale Geldi”

Anaç, ülkede yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle Ramazan’ın bereketinin bile insanların sofrasına yansımadığını belirterek, asgari ücretle ve emekli maaşıyla temel ihtiyaçların bile karşılanamaz hale geldiğini söyledi.

"Bir Ramazan ayına daha ne yazık ki büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde giriyoruz. Marketlerde bir temel gıda alışverişi yapmak bile binlerce lira tutuyor. Halkımız, bırakın et, sebze-meyve almayı, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları yüzünden enflasyon rekor seviyelere ulaştı. Artık Ramazan’da sofralar dolmuyor, aksine insanlar ne sahura ne de iftara yiyecek bulabiliyor. Türkiye’de emekliler gündüzü aç geçiriyordu, artık iftarda ve sahurda da açlıkla baş başa kalacak. 10-14 bin liralık emekli maaşıyla kim ne alabilir? Asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Çarşı-pazar el yakıyor, iktidar ise bu çaresizliği görmezden gelmeye devam ediyor.”

“Bu Ramazan da Adıyamanlılar’ı Perişan Ettiler”

Adıyaman’ın deprem felaketinin ardından ekonomik çöküşün eşiğine geldiğini, ancak hükümetin halkın sıkıntılarını çözmek yerine rant ve algı yönetimiyle vakit kaybettiğini söyleyen Anaç, şöyle devam etti:

"Adıyaman’da sanayi çökmüş durumda, tarım ve hayvancılık bitirilmiş, esnaf kepenk kapatıyor. İşsizlik her geçen gün artıyor, gençler umutsuz. Ancak hükümet halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine müteahhitleri zengin etmenin, göstermelik projelerle göz boyamanın peşinde. Adıyaman halkı, AK Parti iktidarından kurtulmadıkça bu sefaletin içinde debelenmeye devam edecek. Ne asgari ücretle ne bu emekli maaşlarıyla ne de bu pahalılıkla mücadele etmek mümkün değil. Ancak halkımızın bu düzeni değiştirme gücü var, artık yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkûm edilmek zorunda değiliz."

“Ramazan, Dayanışma ve Birliktelik Ayıdır”

Ramazan’ın manevi anlamını da vurgulayan Anaç, bu mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Adıyamanlıları ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırdı.

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Biliyoruz ki bu zor süreçte en büyük destek yine halkımızın dayanışmasıdır. Birlikte sofralar kuracak, ihtiyaç sahiplerine el uzatacak, yardımlaşmayı büyüteceğiz. Adıyaman halkı olarak, tüm zorluklara rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz, çünkü biz büyük bir aileyiz. Adıyamanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle kutluyor, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.”

Kaynak : PHA