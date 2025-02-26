CHP'yi Yargı Üzerinden Dizayn Etme Çabası Başarısız Oldu

Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali ve parti yönetimine kayyum atanması talepli davalarda ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi. Mahkemeler, bu talepleri delil yetersizliği ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddetti.

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kararı sosyal medya hesabından duyurarak, CHP’yi mahkeme kararları üzerinden yıpratmaya çalışan çevrelere sert tepki gösterdi.

Gül Çiftci: "İktidarın Çırpınışlarından Medet Umanlar Umduklarını Bulamadı!"

CHP’li Gül Çiftci, mahkemelerin kararlarını şu ifadelerle değerlendirdi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin, kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup CHP’ye kayyum atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı. İhtiyati tedbir talepleri, Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından reddedildi."

Mahkemelerin gerekçeli kararında, dava açanların iddialarının "yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle" desteklenmediği vurgulandı. Çiftci, kararın CHP’ye yönelik yargı müdahaleleriyle siyasi dizayn çabalarına karşı önemli bir hukuk zaferi olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur!" ifadelerini kullanan Çiftci, CHP’yi yargı üzerinden hedef alma girişimlerine karşı sert bir duruş sergilendiğinin altını çizdi.

CHP'ye Yönelik "Yargı Darbesi" Girişimi mi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, parti içinde yeni bir yönetimin belirlenmesi açısından kritik bir süreç olmuştu. Ancak, kurultayın hemen ardından yargı üzerinden CHP’ye müdahale edilmesi yönünde girişimlerin başlatılması, "siyasi operasyon" iddialarını güçlendirmişti.

Muhalefet cephesi, yargının siyasileştiğini ve iktidarın siyasi rakiplerini dizayn etmek için yargı yoluyla müdahalede bulunduğunu sıkça dile getiriyor. CHP yönetimine yönelik kayyum atanması taleplerinin mahkemelerce reddedilmesi, bu tür hamlelerin hukuki zeminde karşılık bulmadığını gösterdi.

CHP Yönetimi: “Mücadelemiz Devam Edecek”

CHP yönetimi, alınan bu kararların partinin bağımsız siyasi kimliğini koruma noktasında önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Parti kaynakları, hukuki süreçlerin parti içi demokrasiye müdahale aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini ve CHP’nin yoluna güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA