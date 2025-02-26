DEMBİR-DER Kahta Şube Başkanı Yusuf Aslan, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu mübarek ayda, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak, onların sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmak bizim için büyük bir onurdur." dedi.

Aslan, dernek üyeleri ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu yardım kampanyasının, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olacağını ifade etti. Ayrıca, dayanışma ruhunu güçlendirmek adına herkesi bu tür faaliyetlere katılmaya davet etti.

DEMBİR-DER, toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla çeşitli sosyal projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Kahta Şubesi, Başkan Yusuf Aslan liderliğinde, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle dikkat çeken dernek, geçtiğimiz aylarda, farklı inanç ve kültürlere mensup topluluklarla da temaslarda bulunarak, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü destekleyen ziyaretler gerçekleştirmişti.

Ramazan ayı, İslam dünyasında yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri ve bu ayda yapılan yardımlar, toplumdaki sosyal adaletin tesisine katkı sağlarken, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Kahtalı vatandaşlar, DEMBİR-DER Kahta Şubesi'nin bu anlamlı girişimini takdirle karşılarken, Ramazan'ın bereketi ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yansıtıldığını kaydettiler.

Kaynak : PHA