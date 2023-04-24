Diyabetli sayısının 2030'da 643 milyona, 2045'te ise günümüze göre tam yüzde 46'lık bir artışla 783 milyona ulaşması bekleniyor.

Diyabetlilerin zatürreye yakalandıklarında, sadece hastalıktan değil, kan şeker dengesinin, kalp, böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi ek sorunlardan da etkilendiklerini ve bu nedenle zatürre aşısı olmaları gerektiğini belirten Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, 24-30 Nisan Aşı Haftası sebebiyle önemli bilgiler paylaştı.

DİYABET DOĞRU BESLENEREK VE HAREKETSİZ YAŞAMDAN KAÇINARAK YÜZDE 70 ORANINDA ÖNLENEBİLİR

Son 35 yılda diyabetli sayısı neredeyse 4 kat arttığına dikkati çeken İlkova, "Bugünkü verilere göre, tüm dünyada 537 milyon olan diyabetli sayısının 2030'da 643 milyona, 2045'te ise günümüze göre tam yüzde 46'lık bir artışla 783 milyona ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki artış oranı çok daha belirgin olacaktır.

Ülkemizde yetişkin nüfusun yüzde 14,5'ine karşılık gelen, 9 milyon kişi diyabetlidir. Bu rakamın 2030'da yüzde 16'yı aşarak 10,8 milyona, 2045'de ise yüzde 13,7'ye çıkarak 13,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Hareketsiz yaşam, sağlıksız ve yanlış beslenme, genetik yatkınlık, fazla kilolu olmak, çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere, diyabetli nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Tip 2 diyabete zemin hazırlıyor. Oysa Tip 2 diyabet, doğru beslenme ve hareketsiz yaşamdan kaçınarak yüzde 70 oranında önlenebilir veya geciktirilebilir" diye konuştu.

DİYABET SADECE BİREYLER İÇİN DEĞİL SAĞLIK SİSTEMLERİ İÇİN DE BÜYÜK YÜK

Diyabetin bireylerin sağlığını olumsuz şekilde etkilemekle kalmayıp, ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde de büyük yük oluşturduğunu da söyleyen Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova: "Bu yükü azaltmak; toplumun bilinçlendirilmesi, diyabete sebep olan faktörlerin önlenmesi, erken tanı ve tedavi, diyabet nedenli risklerden korunulmasını kapsayacak ulusal sağlık politikaları ile mümkündür” dedi.

Ülkemizde zatürre aşısının, her yaştaki riskli erişkin kişilerin ve 65 yaş üstündeki tüm bireylerin bağışıklaması için 2016 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek; il ve ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla Aşı Takip Sistemi (ATS) olan sağlık kurumlarına ihtiyaca göre ücretsiz olarak verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan İlkova: “Tüm 65 yaş üstü kişiler, kronik akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, kanser hastaları, diyabetliler, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar, kulak sinirine bağlı duyma aracı yerleştirilenler, dalağı olmayan ya da alınmış hastalar, HIV pozitifler, alkol bağımlıları, kan hemoglobin yapım kusuru olanlar, organ nakli olacaklar, uzun süre kortizon kullananlar zatürre aşısı olmalıdır. Bu kişilerin dışında da savunma sistemini zayıflatan durumu olduğu düşünülen kişiler de hekimin onayıyla zatürre aşısı olabilirler” dedi.