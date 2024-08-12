Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Akgün (19), sokakta yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler tarafından sağ kalça ve sol göğüs hizasında bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ömer Akgün (19), görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Tedavisine başlanan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA