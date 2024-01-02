Bunlar da ilginizi çekebilir

Önce topluca nefes eksersizi yapan grup sonrasında müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Kol kola çember olarak soğuk sulara giren grup deniz içerisinde önce meditasyon yaptı, sonra soğuk suyun canlandırıcı etkisiyle eğlendiler.

Çeşitli ünlülerin buzlu suya girişlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmalarıyla gündeme gelen Wim-Hof nefes ve soğuk duş metodunu uygulayan 40’a yakın kişi Türkiye’deki tek Wim-Hof Metod eğitmeni Doruk Tarataş’ın organizasyonuyla 2023 yılını İstanbul Caddebostan Plajı'nın soğuk sularına girerek uğurladı.

Soğuk duş meraklıları yeni yılı İstanbul Caddebostan’dan denize girerek karşıladı. İSTANBUL (İGFA) - Wim-Hof nefes ve buzlu su metodunu uygulayanlar 2023 yılını Caddebostan plajının soğuk sularında uğurladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.