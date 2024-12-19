Milletvekilliği boyunca Meclis'te Adıyaman'ın sesiydi. 6 Şubat depremlerinde sesi duyulmayan Enkaza dönmüş Acıyaman'ın sesi oldu. Dünyaya haykırdı! Adıyaman unutuldu diye...

30 Mart Yerel seçimlerinde "Mesele memleket meselesi" diyerek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için canhıraş gayretle büyük bir teveccüh ile Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Sn. Abdurrahman Tutdere, gece gündüz demeden Adıyaman'a hizmet etmek için yoğun bir çaba içerisinde. %70'i yıkılmış bir şehrin alt yapısı, üst yapısını yeniden inşa etmek için emek verirken, şehrin gelişimine katkı sunacak çalışmaları, yatırımları Adıyaman'a getirmek için ülke ülke gezip destek isterken, bazı gazete ve sosyal medya hesaplarında Belediye Başkanımıza karşı yürütülen algılarla şehrimize ve belediyemizin kurumsal kimliğine zarar verilmektedir. Yürütülmekte olan algı operasyonunun karşısındayım. Belediye Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere'nin yanındayım.

