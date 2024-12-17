Pahalılığı, yoksulluğu, fakirliği mutfaktaki yangını, pazardaki ateş pahasını bir tarafa bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeleri SGK borçlarıyla tehdit edebilir mi. 30 Martta sandıkta aldıkları dersi anlayamamışlar.

AKP'li Yandaşların vergi borçlarını affeden saray, AKP'li belediyelerden devralınan borçları CHP'li belediyeler iş yapamaz olsun diye haciz uygulaması başlatı. CHP’li belediyelerin haciz uygulanması yeni bir siyasi operasyonun başlangıcıdır!

Burdan Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum.

AKP’li hiçbir belediyenin borcu yok mu?

Halk, iktidarın devlet gücünü kullanarak AKP'li belediyelere yıllarca nasıl kıyak geçtiğini ve belediyeleri kaybedince halktan nasıl intikam aldığını görsün!

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Şişli belediyelerini hedef alan bu karar, açıkça halkın iradesine, demokrasiye ve yerel yönetimlerin bağımsızlığına bir darbedir!

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı belediyeler arasında ayrımcılık yapabilir mi? CHP’li belediyelere haciz işlemi başlatın demek hangi aklın ürünü? Bu Ceza Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını cezalandırmaktır. Millet bu kötülüğü affetmez ilk seçimde AKP'yi silkeleyecek.

AKP iktidarı, kendi belediyelerinin milyarlarca liralık borçlarını yıllardır görmezden gelirken, halkın kaynaklarını halk için kullanan CHP’li belediyeleri bu yolla cezalandırmaya çalışıyor. Bu karar, adaletin değil, siyasi hesapların bir sonucudur. Halkın desteğiyle iktidarın hukuksuz baskılarına boyun eğmeyeceğiz!

CHP’li belediyeler bu zorbalıklara rağmen halk için çalışmaya devam edecek!

Tekrar sormak isterim tek taraflı yaptırım niye?...