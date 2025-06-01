Yine aynı senaryo: Operasyon, gözdağı, hukuksuzluk.

İstanbul ve Adana’da, 5 belediye başkanımızın da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Yine siyasi operasyonların yapıldığı, evlerin basıldığı, belediye başkanlarının gözaltına alındığı bir sabaha uyandık.

Belediyelerimize yönelik bu operasyonlar, iktidarın halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak, muhalefeti yargı eliyle hizaya getirme girişimidir.

AKP, sandıkta kaybettiği belediyeleri siyasallaşmış yargı eliyle geri alma peşinde. Bu, sadece bir operasyon değil, halk iradesine doğrudan bir müdahaledir. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik sistematik operasyonların devamı olarak bugün beş belediye başkanı daha gözaltına alındı. Halkın tercihlerine tahammül edemeyenlere, halk iradesine saygı duymayı yine bu halk öğretecek.

Yapılan gözaltılar, hukukun üstünlüğü ilkesine değil, siyasi hesaplaşmalara dayanmaktadır. #CHP ile, seçimle baş edemeyenler, şimdi yargı eliyle seçilmişleri itibarsızlaştırmaya, korku ve gözdağı siyasetiyle; hizmet üreten belediyelerimizi işlevsiz hale getirmeye çalışıyor.

Seçimle kazanılmış belediyeleri hedef alanlar bilsin ki; Bu hukuksuzluğun hesabını millet, ilk sandıkta soracak. Bu bir siyasi intikam değil de nedir?...

Biz ne zaman sorunlarını bitirmiş bir ülke olacağız?... Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız!