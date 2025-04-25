"Uyutucu İlaç Verilmiyor Ancak Uyanmıyor"

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'e şu anda hiçbir uyutucu ilaç verilmediğini ancak hastanın henüz uyanmadığını belirtti. Sağbaş, "Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ödem olabilir, inşallah öyledir. Ancak oksijensiz kalmaya bağlı olarak gelişebilecek anoksik beyin hasarı da ihtimaller arasında. Resüsitasyon sırasında böyle bir durum oluşmuş olabilir. Şu an beynindeki tablo hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. Nörologlar da net bir tanı koyamıyor" dedi.

"Kurtulma İhtimali Zayıf da Olsa Umudumuz Var"

Önder'in mevcut sağlık durumunu "mucize" olarak nitelendiren Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık ekibi gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Bilgi Kutusu: Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Uzun yıllar boyunca sinema ve yazın alanında çalışmalar yaptı. 2007 yılında yönettiği "Beynelmilel" filmiyle geniş kitlelere adını duyurdu. Siyasi yaşamına 2011 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında atılan Önder, İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Aktif siyaset ve sanat hayatını bir arada sürdüren Önder, toplumsal meselelerdeki duyarlılığıyla tanındı.

Tıbbi Bilgi: Aort Yırtılması Nedir?

Aort yırtılması, kalpten çıkan ana atardamar olan aortta meydana gelen ciddi bir yırtılmadır. Genellikle yüksek tansiyon, damar sertliği veya genetik bağ dokusu hastalıklarına bağlı olarak gelişir. Aort yırtılması, hızlı müdahale edilmediği takdirde hayatı tehdit eden ciddi iç kanamalara yol açabilir. Acil cerrahi müdahale gerektirir ve ameliyat sonrası iyileşme süreci kritik yoğun bakım desteğiyle devam eder. Uzun süreli bilinç kaybı veya organ hasarı gibi komplikasyonlar oluşabilir.

Kaynak : PHA