Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı yaralanma sonucu akciğer hasarı oluşan ve boğazında delik açılan hasta, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaya, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Akbaş ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından yapılan iki ayrı operasyonla müdahale edildi. Yapılan başarılı ameliyatların ardından hasta sağlığına kavuştu.

Silahlı yaralanma sonucu akciğerde hasar meydana gelen hastaya çocuk cerrahi uzmanı tarafından ilk müdahale yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu” Ateşli silah yaralanması ile gelen hastanın kurşun sol omuzundan girerek akciğer dokusunu yaralaması sonrası nefes borusundan çıkmıştı. Biz çocuk cerrahi branşı olarak öncelikle akciğerine müdahale ettik. Akciğerin havalanmasını sağladıktan sonra, soluk borusunun onarımı için kulak burun boğaz doktorumuza devredilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Hastayı devralan Kulak Burun Boğaz Uzman Op. Dr. Ali Akbaş, şu ifadelere yer verdi; “Hastanın ağzından soluduğu hava tamamen soluk borusundan dışarı çıkıyordu. Boynunda yayılım havası vardı. Hastayı acilen ameliyata alarak primer onarım yaptık. Trakeası yani soluk borusu kıkırdaklarıyla beraber parçalanmıştı. Yaklaştırma süturlarıyla oraları tamir ettik. Hastanın daha sonra yoğun bakımda takibini yaptık. Takiplerinde de herhangi bir problem olmayan hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.



Kaynak : PHA