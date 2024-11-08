AFAD verilerine göre saat 17:04 sıralarında Elazığ merkezde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Bingöl gibi çok sayıda kentte hissedildi.

Çok sayıda insan deprem nedeniyle korku ve panik yaşarken, Deprem ve Yer Bilimci Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Depremin Doğu Anadolu Fay hattı (DAF) üzerinde Keban Barajına yakın olduğunu belirten Görür, bu depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili olduğunu ifade etti.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum”

Kaynak : PHA