Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü gece geç saatlerde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan işyerine gele kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş ederek kaçtı. Mermilerin ayağına isabet ettiği işyerinde bulunan kimliği açıklanmayan yaralı olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin H.A. ve Y.G.A., olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.A. ve Y.G.A., emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA