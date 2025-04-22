Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini şiir diliyle anlatan ve kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan “Adıyaman Olsun da Yâd El Olmasın” şiiri, özel bir klip çalışmasıyla kamuoyuyla buluşmaya hazırlanıyor. Şiirin sahibi Şair-Yazar Ali Gülmez, klip projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanata ve Tanıtıma Vefa Mesajı: Başkan Tutdere’ye Teşekkür

Klip sürecinde sanata ve Adıyaman kültürüne verdiği destekten dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür eden Gülmez, "Bu şiirle Adıyaman’ı ve ilçelerini tanıtmak, sevdamızı şiire dökmek istedik. Bu yolda bizimle yürüyen, kültüre ve sanata değer veren Sayın Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kültürel Hafızaya Yolculuk: Dört Günlük Çekim Maratonu

Klip çekimleri, Adıyaman merkez ve ilçelerinde toplam dört gün süren yoğun bir programla gerçekleştirildi. Klip yönetmenliğini Esat Şekeroğlu üstlenirken, proje süresince emek veren Ahmet İliter de çalışmalara başından sonuna kadar katkı sundu. Klipte şiirde geçen dizelere uygun sahnelere yer verilerek, görsel ve sözel bütünlük sağlandı.

Çekim Yapılan Noktalar Adeta Bir Kültürel Harita

Şiirin görselleştirildiği klipte şu lokasyonlarda çekimler gerçekleştirildi:

Adıyaman Kalesi (giriş ve zirve bölümleri)

Oturakçı Pazarı ve esnafları

Şire Pazarı

Adıyaman pide fırınları

Karadağ’ın sisli görüntüleri

Cendere Köprüsü

Kahta Kalesi

Nemrut Dağı

Samsat Barajı

Mahmut Ensari ve Abuzer Gaffari Türbeleri

Zey Köyü tarihi köprüsü ve Şeyh Abdurrahman Türbesi

Pirin mağaraları ve Roma çeşmesi

Besni Şire Pazarı

Durukaynak (Pişinik) köyü ve dokuma atölyeleri

Gölbaşı Gölü, tren garı ve final sahnesi olan veda bölümü

"Adıyaman Olsun da Yâd El Olmasın" Şiiriyle Hafızalara Kazınacak

Şiirinde Adıyaman’ın her bir ilçesini tek tek anarak tarihi ve doğal unsurlara dikkat çeken Ali Gülmez, eserini şu mısralarla özetliyor:

“Gülmez der, elim kolum bağlandı.

Şaşırdım aklım fikrime dolandı,

Gurbet elin her günü bana yalandı

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.”

Yayın Hazırlıkları Sürüyor

Klipin yakın zamanda dijital platformlarda ve yerel medya mecralarında yayınlanması bekleniyor. Projenin, Adıyaman’ın turizmine, kültürel belleğine ve yerel sanatçılarla üretime verilen desteğe katkı sunması hedefleniyor. Şiir ve klip çalışmasının, hem Adıyamanlılara hem de memleket özlemi yaşayanlara hitap edeceği öngörülüyor.

İşte o şiir:

Adıyaman Olsun da

Halden hallere düştük, el yaman.

Gurbet elde vakit yok, dar zaman.

Yol uzun, kara dağın başı duman.

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Çıksam kaleye, baksam kuşbakışı,

Bilirim zor da olsa çıkarım yokuşu.

Ne güzeldi çır çır pınarın su akışı,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Oturakçı pazarında tellal sesleri,

Serili sokaklardan ayırma gözleri,

El emeğin göz nuru dokunan eseri,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Nemrut dağından güneş parlardı,

Bütün şehrin sokaklarını sarardı,

Esnafım sabah çayını yudumlardı,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Pirin mağarasının dokusu başka,

Kâhta kalesine bak, deva sal aşka,

Baktın mı ne tarihler var yamaçta,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Abuzer Gaffar türbesine ziyaret,

Mahmut Ensari’yi tepede niyaz et,

Şeyh Abdurrahman’a halin arz et,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Samsat'da baraja dolandı yollarım

Uzaktan baktım bağlandı kollarım

Soğuk sulara karıştı bitti anılarım

Adıyaman olsun da yâd el olmasın



Gerger'in serin havası soğuk suları

Gönülden bağlıdır sevgiyle insanları

Birazcık uzak kaldı kasislidir yolları

Adıyaman olsun da yâd el olmasın



Çelikhan suyundan içsem bir dirhem

Kâhta çayının soğuk sularına girem

Özlemişim, evliyalara yüzüm sürem

Adıyaman olsun da yâd el olmasın



Güneş'in batımına doğru gidince

Tut'ki yeri yüksek havası serince

En güzeli Dut meyvesini yiyince

Adıyaman olsun da yâd el olmasın



Besni'nin tatlıdır altın sarısı üzümü

Bal gibi kavundan alamam gözümü

Birde şire pazarına çevirdim yüzümü

Adıyaman olsun da yâd el olmasın



Gölbaşı’nın gölü bir başka serin,

Otur kenarına soluklan derin derin,

Gömülürsün maziye dolar gözlerin,

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.



Gülmez der, elim kolum bağlandı.

Şaşırdım aklım fikrime dolandı,

Gurbet elin her günü bana yalandı

Adıyaman olsun da yâd el olmasın.

Kaynak : PHA