Bahçeli’ye Yanıt: “Bizim kültürümüzde yerdekine vurmak yok”

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin 23 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamaya doğrudan yanıt verdi. Bahçeli’nin sağlık durumu nedeniyle konuşmadığı dönemlerde kendilerine yönelik hiçbir eleştiride bulunmadıklarını vurgulayan Özel, “Biz bu kürsüden söyledik; Sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar ona bir söz etmeyeceğiz dedik. Bizim kültürümüzde hastayla uğraşmak yok, yerdekine vurmak yok” dedi.

“Benim savaşım seninle değil, bu iktidarı değiştirmekle”

Özel, Bahçeli'nin “CHP savaş ilan ediyor” sözlerine karşılık ise, “Ben savaş ilan etmedim, CHP’ye yapılanları savaş ilanı sayarım dedim. Biz yurtta barış, dünyada barış diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Biz savaş değil, hukuk düzeni, demokrasi ve adalet istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kürt meselesinde Meclis’i adres gösteriyoruz”

Özel, konuşmasının bir bölümünde Kürt meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP olarak bu sorunun TBMM çatısı altında çözülmesinden yana olduklarını belirten Özel, şunları söyledi:

“Kürt meselesinin samimi, şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı biçimde, TBMM zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda yıllardır aynı noktadayız. Komisyonumuzu kurduk, çözüm için demokratikleşme paketi öneriyoruz.”

“Bahçeli’ye: Mafyasız Türkiye ister misiniz?”

Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısına destek verdiklerini belirten Özel, buna karşılık yönelttikleri “Mafyasız Türkiye ister misiniz?” sorusuna ise halen bir yanıt alamadıklarını söyledi. Özel, “Gerçek bir demokratikleşmeyle hem terörsüz hem çetesiz Türkiye istiyor musunuz diye sorduk, cevap alamadık” dedi.

“Benim savaşım bu iktidarı değiştirmekte, hukuk düzenini kurmakta”

MHP liderine açık mesajlar veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Benim savaşım niye seninle olsun? Benim işim bu ülkenin iktidarını değiştirmek, hukuk düzenini kurmak, Ankara’nın ortasında öldürülen gençlerin kanını yerde bırakmamaktır.”

“Kanal İstanbul’un gizli ajandası: Ticari darbenin şeytani hedefi”

Özel, konuşmasında Kanal İstanbul projesine de geniş yer ayırdı. Projenin yalnızca çevresel değil, siyasi ve ekonomik açıdan da sakıncalı olduğunu belirten Özel, “Bu darbenin siyasi hedefi Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP’yi durdurmak, şeytani hedefi ise Kanal İstanbul gibi ticari planları devreye sokmaktır” diye konuştu.

Projeyle ilgili bakanlık eliyle şimdiden ihalelerin açıldığını, yüzlerce iş makinesinin sahaya sürüldüğünü söyleyen Özel, “Kanalı henüz yapamıyorlar ama etrafındaki konut inşaatlarına çoktan başlamışlar. Çünkü söz verdiler, sattılar, parayı aldılar” dedi.

“Türkiye’yi Zimbabve ile Venezüella arasına soktular”

Özel, ekonomi başlığında ise sert ifadeler kullandı. “Tayyip Bey 9 olan faizi yüzde 50’nin üzerine çıkardı” diyen Özel, Türkiye’nin dünyanın en yüksek faiz oranlarına sahip ikinci ülkesi olduğunu hatırlattı. “Zimbabve ile Venezüella arasına Yozgat’ı sokanlara yazıklar olsun” diyerek ekonomik kötü yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

“12 milyon imzayla tarih yazacağız”

CHP’nin başlattığı imza kampanyasına da değinen Özel, kampanyaya 12 milyondan fazla vatandaşın destek verdiğini söyledi. Hedeflerinin Erdoğan’ın aldığı oydan fazla bir halk desteğiyle “Sandığı getir” çağrısını yapmak olduğunu belirtti.

“Anıtkabir’e akacağız, bayrakları asacağız”

23 Nisan vesilesiyle yurttaşlara çağrıda bulunan Özgür Özel, “Yarın Ankara’da saat 17.00’de Birinci Meclis’in önünde olacağız. Ankara'nın her yanından Anıtkabir'in önüne akacağız. 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar şanlı bayrağımızı evlerimizde, iş yerlerimizde dalgalandıralım. Demokrasi kazanacak, cunta kaybedecek” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in grup toplantısındaki konuşması, iktidara yönelik güçlü eleştiriler ve “demokratik direniş” vurgusuyla dikkat çekti. CHP lideri, hem gündeme hem de gelecek stratejilerine dair önemli mesajlar vererek, 23 Nisan’ın anlamına uygun olarak “ulusal egemenlik” vurgusunu ön plana çıkardı.

Kaynak : PHA