Rektör Keleş: “Çocuklarımız Geleceğimizin Teminatıdır”

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Keleş, “Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm istiklal kahramanlarımızı minnetle anıyor, çocuklarımızın bu özel gününü en içten duygularımla kutluyorum. Onlar bizim yarınlarımızın umudu, geleceğimizin mimarlarıdır” dedi.

Minik Rektörlerden Eğitime ve Doğaya Duyarlı Mesajlar

Makama oturan minik öğrenciler Elif Bora ve Alya Beren Karakaş, sembolik rektörlük görevlerini yerine getirirken eğlence dolu anlar yaşandı. Elif Bora, üniversitenin bahçelerine daha çok çiçek dikilmesi gerektiğini ve çocuklara yönelik daha fazla bilimsel etkinlik yapılmasını isterken, Alya Beren Karakaş da “Tüm çocukların mutlu olması için oyun alanları çoğalsın” mesajını verdi.

Öğrencilerden Rektöre Teşekkür Ziyareti

Törene Altınşehir İlkokulu ve Uygulama Anaokulu öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup da katılarak arkadaşlarına destek verdi. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyaret boyunca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, ziyaretin sonunda öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “Üniversitemiz her zaman çocukların eğitimine, gelişimine ve hayallerine değer veren bir anlayışla çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlenen bu özel etkinlik, 23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde hem eğlenceli hem de bilinçlendirici anlara sahne oldu. Üniversite yönetimi, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projeleri artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak : PHA