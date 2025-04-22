Programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, MHP İl Başkanı Ali Önat, Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci ve aile katıldı.

Rektör Keleş: “Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızdır”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe dair bir umut olduğunu vurguladı. Keleş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu özel ve anlamlı günde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün burada onların hayal gücünü destekleyecek, bilgi ve becerilerini keşfetmelerine olanak tanıyacak etkinlikler düzenliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli iradenin inşasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

“Geleceğe Mektup Var” Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geleceğe Mektup Var” başlıklı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, çocukların yazma ve düşünme becerilerine verilen önemin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Anaokulu Korosundan Şarkılar, Hacivat-Karagöz’den Gülümseten Anlar

Etkinlik, Uygulama Anaokulu Korosu’nun seslendirdiği çocuk şarkılarıyla devam etti. Ardından sahnelenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve halk oyunları gösterisi, çocuklar kadar velilerden de büyük alkış aldı.

16 Atölyede Eğlence ve Öğrenme Bir Arada

Festival kapsamında kurulan 16 farklı atölyede çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Ağaç baskı resimden origamiye, ebru sanatından 3D kalem atölyesine kadar pek çok yaratıcı alanda düzenlenen etkinlikler, çocukların yoğun ilgisini gördü.

Katılımın en yüksek olduğu atölyeler arasında eğlenceli parkur, fenle eğlen bilimle öğren, güneş izleme atölyesi, yüz ve parmak boyama etkinlikleri ile oyunlarla matematik çalışmaları yer aldı. Ayrıca okul öncesi çocuklara özel hazırlanan etkinlikler, eğitici oyunlar ve seramik çalışmaları da minik katılımcılara yeni deneyimler sundu.

Alican Altunbaş Konseriyle Bayram Coşkusu Doruktaydı

Etkinliğin finali, Alican Altunbaş’ın sahne aldığı konserle yapıldı. Festival alanını dolduran çocuklar ve aileler müzik eşliğinde dans ederek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Konsere eşlik eden üniversite öğrencileri ve akademik kadro da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Adıyaman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Çocuk Fest”, 23 Nisan ruhunu bilim, sanat ve eğlenceyle harmanlayarak unutulmaz bir bayram atmosferi sundu. Üniversite yönetimi, bu tarz etkinliklerin gelenekselleştirilerek her yıl daha geniş katılımla düzenlenmesi yönünde kararlılığını bildirdi.

Kaynak : PHA