Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam hedefleri doğrultusunda yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Her Ev Bir Atölye' projesiyle, vatandaşlara bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

İlk etapta Şehit Fevzi Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, bitkisel atık yağların çevreye zarar vermemesi için nasıl toplanması gerektiği ve bu atıklardan nasıl faydalı ürünler elde edilebileceği anlatıldı.

Atık Yağlardan Jel Sabun Üretildi

Eğitimlerin en dikkat çekici kısmında, atık yağların jel sabuna (Arap sabunu) dönüştürülmesi uygulamalı olarak gösterildi. Projeyle, evsel kaynaklı bitkisel atık yağların azaltılması, çevreye zarar vermeden geri kazanılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, katılımcılara ayrıca Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam ilkelerini de detaylı bir şekilde anlattı.

Eğitime katılan mahalle sakinleri, verilen bilgilendirici ve uygulamalı eğitimden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE