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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz.… pic.twitter.com/wtivZhKAvV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2024

İstanbul'da ulaşıma zam! Toplu taşıma ve taksi ücretleri arttı

İstanbul'da ulaşıma zam! Toplu taşıma ve taksi ücretleri arttı

2️⃣0️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” operasyonlarında 7️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde “Sibergöz-12” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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