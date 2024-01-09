AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Turgut ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat'ın eşlik ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'i ziyaret ederek, branş doktorları, otopark ve yapımı devam eden yeni hastanelerle ilgili talepler masaya yatırılarak değerlendirildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış ve beraberindekiler, ziyarette Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'ten hastanelerdeki çalışmalar ve yapım aşamasındaki Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki son durum hakkında bilgi aldı.

Başhekim Şirik'i odasında ziyaret eden Alkayış, sağlık alanında yaşanan gelişmeler hızlı bir şekilde ivme kazanarak katlandığını ve toplum olarak el birliğiyle bu kentin gelişimine katkı sunan herkese destek olunması gerektiği mesajı verdi.

Adıyaman'ın sağlık alanındaki hızlı gelişimine katkı sunmak için gecesini gündüzüne katan sağlık ordusuna teşekkür eden Alkayış,"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem nedeniyle 11 ilimizin içinde yer aldığı Adıyaman'da çok büyük yıkımlar yaşandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğimizi söyleyebilirim. Bugün Sayın hocamız Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'i ziyaret ederek hastanemizdeki gelişmeler ve gün geçtikçe yeni yatırımların eklendiği hastanemiz ile ilgili çalışmalar ve yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi aldık. Deprem sonrası gösterdiği üstün performans nedeniyle tebrik ediyorum. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da reformlar sağlayarak insan odaklı hizmet etmenin önemiyle, bilinciyle hizmet çıtamızı arttırmak için çalışıyoruz. Bugün ise ziyaretimizde AK Parti olarak sağlık alanında yaptığımız yatırımların vatandaşlarımıza yansıma halini görüyoruz. Hocamız Doç. Dr. Mehmet Şirik'e ve ekibine başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, her zaman destekçileri olduğumuzu belirtmek isterim".dedi.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik ise hastane olarak bahanelerin arkasına sığınmadan vatandaşlara hizmet etmek için ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını belirterek, desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Milletvekili Alkayış, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik eşliğinde hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek istek ve taleplerini dinleyerek ayrıldı.



Kaynak : PHA