İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Hükümetin deprem politikalarını eleştirdiği için gözaltına alındı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken, Ercan'ın sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklinde asılsız iddialarda bulunduğu duyuruldu.

Başkanlığın Deprem Dezenformasyon Bülteni'nde yer verilen konuyla ilgili Ercan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 267 ve 216'ncı maddeleri kapsamında "iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındığının altı çizilirken, iddiaların OHAL bölgesinden yayıldığı için fiilin, 2935 Sayılı OHAL Kanunu'nun 25- a/2 bendinde düzenlenen, "Asılsız Haber Yayma Suçu ve TCK 217/A" maddesinde düzenlenen halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlemeleri kapsamında da değerlendirildiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan sosyal medya hesabından serbest bırakılması sonrasınd yaptığı paylaşımda da, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.

https://twitter.com/ovgunaercan/status/1630806473772081152