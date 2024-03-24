Bugün sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman’a getirilen Şehit Akıncı’nın cenazesi, Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, Adıyaman Şehitliği’ndeki ebedi istiratgahına gözyaşları arasında defnedildi.

Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Ayn Havur üs bölgesinde mevzide gözetleme görevi sırasında arızalanan bir tankın onarımı için, başka bir tank ile çekilmesi esnasında; Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, iki tank arasında sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştı.

23 Mart 2024 tarihinde yaşanan olayın ardından Akıncı, üs bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün akşam iftar saatlerinde, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın evine Türk Bayrağı asılmış ve haberin duyulması üzerine aile evine komşuları ve akrabaları akın etmişti.

Şehidin cenaze törenine ailesi, sevenleri, kalabalık bir vatandaş topluluğu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Hüseyin Özhan, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Jandarma Alay Komutanı Hikmet Uz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak : PHA