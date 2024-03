Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde AK Parti’nin bütün seçimlere her zaman için hazırlığının tam olduğunu ve AK Parti mensuplarının seçim çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü söyledi.

Adıyaman TPAO Konferans Salonu’nda düzenlenen Ak Parti Merkez İlçe Sandık Yönetim Kurulu ve Müşahitlerin Eğitimi Toplantısı’nda konuşan Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran olmak üzere bütün yöneticilere ve teşkilat üyelerine teşekkürlerini sunarak başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği ve halkın büyük bir teveccüh gösterdiği AK Parti’nin bugün ülkenin en tecrübeli ve en donanımlı siyasi hareketi olduğunu söyleyen Alkayış, Genel Merkez’den Mahalle Başkanlıklarına kadar Partinin bütün mensuplarının sağlam adımlarla ve samimi bir şekilde çaba gösterdiklerini vurguladı.

AK Parti’de seçim çalışmalarının seçimden seçime yapılmadığını; seçimin ertesi günü başlayıp diğer seçime kadar devam ettiğini söyleyen Milletvekili Alkayış, 31 Mart’ta da Ak Parti’nin il ve ülke genelinde çok başarılı sonuçlar elde edeceğini belirtti. “Deyim yerindeyse yılın 365 günü bütün kademeleriyle birlikte sahada olan, milletimizle buluşup onların dertlerini çözmeye uğraşan ve her zaman dinamik bir yapıya sahip” olduklarını belirten Milletvekili Alkayış, AK Parti’nin seçim başarılarının altında bu gayretlerin bulunduğunu dile getirdi. Görevi ve rütbesi ne olursa olsun AK Parti’de herkesin vazife bilinciyle hareket ettiğini, halka hizmet için koşturduğunu söyleyen Alkayış, seçimlerde sandıkları yöneten ve demokrasinin tesisi adına önemli çabalar harcayan sandık görevlilerine her zaman olduğu gibi bu seçimde de büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 31 Mart’ta da seçimlerin başlamasından sandıkların kapanmasına kadar, her aşamada, halkın iradesinin sandıklara tam olarak yansıması için AK Partili kadroların görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirten Alkayış, elde edilecek zaferlerde Sandık Yönetim Kurulu Üyelerinin, Mahalle Başkanlarının, Kadın Kollarının, Gençlik Kollarının, İl ve İlçe Teşkilatlarının büyük payları olacağını dile getirdi.

Alkayış konuşmasını, “31 Mart’ta İnşallah Belediye Başkan Adayımız Sayın Ziya Polat’la elde edeceğimiz yerel seçim başarısının en büyük mimarları şüphesiz sandık görevlilerimiz, bütün teşkilatlarımız ve AK Parti kadrolarımız olacaktır. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve adaylarımıza artarak devam eden desteğini sahada açıkça görmekteyiz. Sandık görevlilerimizin seçim günü ortaya koyacakları gayretler ve tutacakları ıslak imzalı kayıtlarla AK Parti’nin zaferinin tutanak altına alarak tescillenecektir. Yeni Adıyaman’ın oluşmasında ve projelerle hayat bulmasında Ziya Polat Başkanımıza her türlü desteği veriyoruz. Halkımızın teveccühü sayesinde AK Parti’nin rekor bir oy oranıyla seçimlerden çıkacak ve belediyecilik hizmetlerini başarıyla devam ettirecektir.”

Kaynak : PHA