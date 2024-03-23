Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Meliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan aileyi akraba ve komşuları teselli ederken, ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Abdulkadir Akıncı son olarak Whatsapp durumunda "Adımı yazdılar mezar taşıma ne boyuma baktılar ne yaşıma anlıma yazıldı geldi başıma Allah'ım böyle yazmış ağlamayın." Şeklinde durum yaparak paylaştığı öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Hatay’da saat 9:30'da yapılacak törenin ardından helikopterle Adıyaman Havaalanına getirilerek öğlen namazı sonrası düzenlenen törenin ardından Yeni Mezarlıktaki Şehitliğe defnedileceği belirtildi.



Kaynak : PHA