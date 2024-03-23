Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akıncı, şehit düştü.

23 yaşındaki Akıncı'nın ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı ve acı haberin duyulması üzerine komşuları ve akrabaları evlerine akın etti. Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesi, iftar saatine dakikalar kala acı haberi aldı.

Şehit Akıncı'nın vatan için görev yaptığı sırada yaşamını yitirmesi, ailesi, arkadaşları ve komşularında derin bir üzüntüye neden oldu.

Kaynak : PHA