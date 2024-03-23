Adıyaman Merkez’de Demirci Pazarı ve kuyumcu esnafını ziyaret eden Tutdere, çıkışta bir röportaj verdi. Tutdere, röportajında; Adıyaman halkının sandığı heyecanla beklediğini ve değişimi umut ettiğini belirtti. TYP’lilerin sorunları çözülünceye kadar yanlarında olacağına söz veren Tutdere, hükümeti yasa değişikliği yapmaya davet etti.

Kalıcı deprem konutlarının teslimi ve kura çekimi hakkında konuşan Tutdere, “Deprem konutları gerçekten, keşke tamamlanmış olsaydı. Keşke anahtarlar hemşehrilerime teslim edilseydi ve keşke hemşehrilerimiz bir an evvel bu konutlara yerleşmiş olsalardı. Ama geçen günkü kurada kendisine ev çıkanlar gitmişler, sormuşlar bizim evimiz hangisi diye. Demişler daha ortada ev yok. Ben de araştırdım. Gerçekten biten 5 bin ev de yok. Ama sadece seçim öncesi olmaya ki, Adıyamanlı'nın bu şekilde aklını çeler oyunu alırız diye, böyle alelacele bir kura çekmişler ve bu kurada şu anda hazır olan anahtar teslimi yapılan altyapısı, elektriği, doğalgazı çekilmiş, oturmaya hazır hiçbir ev yok.

Bu şekilde vatandaşlar seçim öncesi bir algı operasyonuyla böyle bir kurayla oyalanıyorlar, oyalandırdılar. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kimse depremzedenin hayalleriyle oynamasın. Evler çıkmışsa, yapılmışsa, doğalgazı, elektriği, suyu, altyapısı varsa, tamamsa bir an evvel vatandaşlarımıza teslim edin. Hemşehrilerimiz gitsinler, orada çocuklarıyla beraber güvende yaşasınlar. Yoksa sadece oy için, sadece önümüzdeki birkaç gün sonra yapılacak seçimde vatandaşın tercihlerini değiştirmek için böyle insanların hayalleriyle kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Hiçbir Adıyamanlı’nın da bu konuda mağdur edilmesine gönlümüz razı olmaz. Biz buna da müsaade etmeyiz.” dedi.

Özellikle kentin çeşitli kesimlerinden yoğun bir destek gördüğünü vurgulayan Tutdere, şehrin sesinin artık daha çok duyulacağını, sorunların çözümü ve Adıyaman’ın hizmetle buluşmasının ekibiyle birlikte çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.

Kendisinin ve liyakat esasıyla tespit edilen ekibinin değişimi gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Tutdere, Adıyaman halkının değişime hazırlandığını ve kendisine büyük bir ilgi ve sevgi gösterdiğini belirtti. Tutdere, bu destekle 31 Mart'ın Adıyaman için bir fırsat olduğunu ve şehrin yeni bir döneme gireceğini ifade etti.

Tutdere depremzede vatandaşların sorunlarına dikkat çektiği röportajda, çözüm önerileri de sundu. Deprem mağduru TYP’lilerin haklarını korumak ve mağduriyetlerini gidermek için çalışacaklarını belirten Tutdere, Adıyaman'ın yeniden inşası için gereken adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tutdere, Adıyaman'ın geleceği için umutlu olduğunu ve her şeyin güzel olacağını ifade ederek, Adıyamanlıların 31 Mart'ta sandığa giderek değişim için oy kullanmalarını ve şehrin geleceğine sahip çıkmalarını istedi.

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Avukat Abdurrahman Tutdere’nin esnaf gezisi sırasında verdiği röportaj şöyle:

“Benim gördüğüm sokakta vatandaş, çarşıda, pazarda heyecanla sandığı bekliyor ve değişimi bekliyor. Tutdere'nin gelmesini bekliyor. Çok iyi bir heyecan var. Ben Adıyaman halkının böyle kenetlendiğini hiçbir zaman görmemiştim. Özellikle Tutdere’nin etrafında güzel bir birliktelik var, güzel bir birleşme var ve halk Adıyaman'ın sesinin duyulmasını, Adıyaman'ın artık sorunlarının çözülmesini ve belediyelik anlamında hizmetle buluşmasını bekliyor. Bu konuda da bu işi başarabilecek adayın da Tutdere olduğunu söylüyorlar.

Girdiğim her yerde gerçekten insanlarda büyük bir destek, büyük bir ilgi var, büyük bir sevgi var ve insanlarımız değişime hazırlanıyorlar. Başaracağız. Bu Adıyaman'ın, 31 Mart bir fırsattır ve bu fırsatta şehir hem sesini duyuracak hem de değişim diyerek yeni bir kapıyı açacak. Biz hazırız. Ekibimizle beraber hazırız. Arkadaşlarımızla beraber hazırız. Başaracağız. Ben bu kentin vicdanına güveniyorum. İnsanların ferasetine güveniyorum. Tutdere'ye sahip çıkacaklar. Ben de bu şehrime sevdiğim, sevdam olan Adıyaman’ıma hizmet edeceğim ve bu şehrin bu görüntüsünü değiştireceğim. Adıyaman bölgede isimlerini söz eden bir şehir olacak. Halkın sevgisi çok fazla.

“Bu Kadar Sevildiğimi Bilmiyordum”

Genel seçimlerdeki havayla bu seçimdeki havayla çok farklı. Şu anda ben iki dönemde seçimine de giriyorum. Böyle bir şey yok. Sevildiğimi biliyordum da bu kadar da sevildiğimi bilmiyordum. Sağ olsun insanlar gerçekten hem vekillik döneminde yaptığımız işlerden hem de bu kente olan samimiyetimizden ve sevdasından şüpheleri yok ve çok güveniyorlar. Ben de insanlarımıza güveniyorum. Başaracağız ve Adıyaman düştüğü yerden kalkacak. Çok mutluyum. Hayatımın en iyi kampanyasını, en zevkli kampanyasını yapıyorum diyebilirim. Gerçekten insanların ilgisi çok fazla.

Hangi dükkana girsem, hangi esnafına girsem daha ben bir şey demeden insanlar desteklerini açıklıyorlar ve artık tamam diyorlar, bir değişim olacak diyorlar ve Tutdere, sen geleceksin diyorlar. Bu da beni ziyadesinde mutlu ediyor. Başaracağız, şehir hepimizin, bu kent herkesin ve Adıyaman Gerçekten bütün farklılıklarıyla, bütün zenginlikleriyle kentimizi Doğu'nun ve Güneydoğu'nun yıldızı haline getireceğiz, başaracağız.

Şehrimizi de böyle inşallah, belediye aldığımızda; köftesiyle, lezzetleriyle de gastronomisiyle de herkese tanıtacağız. Değişim yapacağız inşallah.

“Her Kesimden Bize Yönelik Bir Teveccüh Var”

Adıyaman'da gördüğüm tablo, artık herkesin bir memleket meselesi olarak gördüğü ve Tutdere'nin bütün Adıyaman'ın ortak değeri olduğu ve hep bütün kesimlerin ortak paydasının da herkesin onun o paydasına birleştiğini görüyoruz. Tabii ki meclisimizdeki arkadaşlarımızın da katkısı var bunda. Geçmişte bizim yapmış olduğumuzun çalışmaların katkısı var. Deprem sırasında halkımızla yapmış olduğumuz dayanışmanın etkisi var. Dolayısıyla bütün faktörler bir araya geldiğinde, biz şu anda Adıyaman'da en önde ve en favori adayız ve inşallah da sandıkta halkımız oylarıyla bu görevi bize tevdi edecek ve biz Adıyaman'ımızı gerçekten bölgede adından söz ettiren yaralarını sarmış gençleri için, kadınlar için ve halkı için hizmet üreten bir belediyecilikle buluşturacağız.

“Meclis Listemiz Karşılık Buldu”

Biz bu kenti gerçekten hayal ettiğimiz şekilde, kamuoyuna sunduğumuz projeleri gerçekleştirecek bir ekip de oluşturduk. Biz biliyoruz ki 6 Şubat'ı yaşamış bir kent, iyi bir ekip olmazsa tek başına başkanla da olmaz. Dolayısıyla bizim listemizdeki özellikle liyakatlı, halkın tanıdığı bildiği mühendislerden, mimarlardan, şehir plancılarından, sosyologlardan bu kentin yardımseverlikleriyle kentte halkın gönlünü kazanmış insanlardan oluşuyor olması, bizim şu anda içinde bulunduğumuz atmosferin de oluşmasına çok büyük katkılar oldu. Biz bir bütünüz zaten. Başkan Tutdere, yanında da meclisi ve ekibi, bütün arkadaşlarla biz bir bütünüz ve biz iyi bir ekibiz ve biz bu şehri gerçekten hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız.

“Biz Çalışmaya Geliyoruz”

Biz kesinlikle biz koltuğumuz olsun, başka da bir şey istemeyiz gibi bir anlayışla değiliz. Biz koltuk için değil, biz gerçekten çalışmak için geldik. Koltuğu bıraktık geldik. Millet de bunun farkında. Tutdere'nin koltuk sevdalısı olmadığını, memleket sevdalısı olmadığını herkes biliyor. Bunu da inşallah seçildiğimizde çalışmalarımızı da bütün halka göstereceğiz.

Adıyaman Hakettiği Hizmetleri Bulacak”

Şimdi değişim olduğunda Türkiye'nin ve dünyanın gündemine Adıyaman gelecek ve biz büyükşehirleri de onların desteğini de alacağız. Hepsi bizi asla yalnız bırakmayacak. Bugün Ankara'yı alan Mansur Yavaş da İstanbul'unu alan İmamoğlu'da, İzmir’i alan da, Antalya'da da, Mersin'de de bütün büyükşehir belediye başkanlarımız Adana da yanımızda olacak ve biz onların imkanlarıyla da Adıyaman'ın yeniden inşasında faydalanacağız. Onlar da yanımızda olacak. Kendi bütçemizi de iyi kullandığımızda daha yeni kaynaklar üretecek projeleri hayata geçirdiğimizde bir bütün olarak biz bu kenti güzel hizmetlerle buluşturacağız. Adıyaman bir değişimi gerçekleştirdiğinde belki yıllarca Adıyaman konuşulacak ve Adıyaman herkesin gündemine gelecek ve Adıyaman hak ettiği hizmetleri de bulacak.

“Deprem Mağduriyeti Bitmediğine Göre, TYP’liler İçin Yasa Değişikliği Yapılmalı”

TYP’de 7.000'den fazla hemşehrimiz deprem mağduru kardeşimiz çalışıyor. TYP'lerin sadece 2023 seçimlerinde oyunu alalım. Yetmedi, 2024 seçimlerinde oylarını alalım, sonra bunları evlerine gönderelim anlayışı kesinlikle doğru bir anlayış değil. İktidarın böyle bir anlayışı olduğunu görüyoruz. Ama biz milletvekilliğimiz döneminde de TYP'lerin sesi olduk. Bu mağduriyet, deprem mağduriyeti devam ettiğine göre TYP'yle ilgili hükümetin bu işi masaya yatırıp bir çözüm öğretmesi lazım, bir yasa değişikliği yapması lazım. Genel Başkan da söyledi, bu konuda bir yasa değişikliği gelirse destekleyeceğiz dedi. Ben hem bu şehrin milletvekili olarak, hem de önümüzdeki süreçte Allah izin verirse, milletimiz de yetki verirse, belediye başkanı seçilirsem TYP'li kardeşlerimizin haklarını alması konusunda her zaman yanlarında olacağım. Onların sesi olacağım ve onların mağduriyeti giderilinceye kadar da hiçbir zaman yanlarımdan ayrılmayacağım.

“TYP’lilere Söz Veriyorum”

Eğer bu toplum yararına proje depremin etkilerini azaltmak için yapılmışsa, depremin yaraları henüz sarılmış değil. Şu anda hiçbir şey normale dönmüş değil. Dolayısıyla bu konuda devletin desteğinin devam etmesi lazım. Bu ne yapılabilir? Kamu, özel iş birliği ile devlet TYP'lere belirli bir destek verir, sigortasını yatırır, özel sektörde çalıştırıp maaşını verir. Hem de çok gelir kazanabilirler hem de işlerini devam ettirirler. Böyle bir sistem de oluşturulabilir. Önümüzdeki günlerde bunun hem hukuksal altyapısı için hem de Dediğim gibi kardeşlerimizin haklarına kavuşmaları için ben Abdurrahman Tutdere olarak her yerde söyledim. Yine sizin aracınızda da bir kez daha söylüyorum. TYP'lerin sesi olmaya, onların yanında olmaya, ta ki haklarını alıncaya kadar da yanlarda kalacağıma bir kez daha söz veriyorum ve yanlarında da olacağım.

“Kimse Depremzedenin Hayalleriyle Oynamasın”

Deprem konutları gerçekten, keşke tamamlanmış olsaydı. Keşke anahtarlar hemşehrilerime teslim edilseydi ve keşke hemşehrilerimiz bir an evvel bu konutlara yerleşmiş olsalardı. Ama geçen günkü kurada kendisine ev çıkanlar gitmişler, sormuşlar bizim evimiz hangisi diye. Demişler daha ortada ev yok. Ben de araştırdım. Gerçekten biten 5 bin ev de yok. Ama sadece seçim öncesi olmaya ki, Adıyamanlı'nın bu şekilde aklını çeler oyunu alırız diye, böyle alelacele bir kura çekmişler ve bu kurada şu anda hazır olan anahtar teslimi yapılan altyapısı, elektriği, doğalgazı çekilmiş, oturmaya hazır hiçbir ev yok.

Bu şekilde vatandaşlar seçim öncesi bir algı operasyonuyla böyle bir kurayla oyalanıyorlar, oyalandırdılar. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kimse depremzedenin hayalleriyle oynamasın. Evler çıkmışsa, yapılmışsa, doğalgazı, elektriği, suyu, altyapısı varsa, tamamsa bir an evvel vatandaşlarımıza teslim edin. Hemşehrilerimiz gitsinler, orada çocuklarıyla beraber güvende yaşasınlar. Yoksa sadece oy için, sadece önümüzdeki birkaç gün sonra yapılacak seçimde vatandaşın tercihlerini değiştirmek için böyle insanların hayalleriyle kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Hiçbir Adıyamanlı’nın da bu konuda mağdur edilmesine gönlümüz razı olmaz. Biz buna da müsaade etmeyiz.

Kur'a da ne hikmetse Milletvekilinize, bize de bir ev çıktığı söylendi. Ben tabii ilk bunu inanmadım. Sonra arkadaşlarla görüştüm. Gerçekmiş. Ben kamuoyunu açıkladım. Ben şu anda Adıyaman'da yakınını kaybetmiş, birinci derece akrabasını kaybetmiş, oturacak yeri olmayan, kalacak yeri olmayan, eşi olmayan, dul kalmış kadınlar var, çocuklar var. Bunlar dururken benim o kuraya dahil edilmiş olmam ve bir şekilde evin bana çıkmış olmasını gerçekten yadırgadım. Önceliği onlara versinler, hemşehrilerimize versinler. Onları evlere bir yerleştirelim. Onların önce bir barınma sorunlarını çözelim. Tüm Adıyaman'ın barınma sorunu çözülsün. Ondan sonra eğer olacaksa sıra diğerlerine gelsin. Ben bu konudaki çıkan kuradaki hakkımdan vazgeçiyorum. Vazgeçtim. O evi Afat Müdürümüzle de görüştüm. Bir sonraki kuraya tekrar koysunlar. Kimin şansına ise ona çıksın diyorum.

“Her Şey Güzel Olacak”

Adıyaman'da artık bu seçim bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerimi önümüzdeki günlerde 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde sandığa gitmeye davet ediyorum. Sandığa gidin. Şehrimizin geleceğine ilişkin oy kullanın. Değişimden yana, Tutdere'den yana oy kullanın. Bu şehri düştüğü yerden hep beraber kaldıralım. Çocuklarımız için, gençlerimiz için güvenilir, depreme dirençli ve yaşanılabilir bir kent yapalım diyorum.”

Kaynak : PHA