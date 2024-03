Seçmenlere para ve yardım karşılığında oy talebinde bulunulduğunu öne süren Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere,"Paraları alın. Onlar, ananızın ak sütü gibi helal sizin paralarınız ama sakın ha sakın oyunuzu vermeyin." dedi.

"Her dönem izlediğimiz filmler"

Daha önceki seçimlerde de benzer oyunlara başvurulduğunu dile getiren Tutdere,"Tabii seçim yaklaştıkça Türkiye'de hepimizin her dönem izlediği bir film yine sahnelenecek, onu şimdiden görüyoruz. Çeşitli mesajlar bize geliyor, belki size de gelmiştir; arıyorlar efendim, ‘Sizin hesabınıza ayın yirmisinden sonra para yatırılacak veya koli verilecek veya başka yardımlar yapılacak.’ Bütün hemşehrilerime sesleniyorum paraları yatırırlarsa alın, koliyi verirlerse alın o sizin hakkınızdır, annenizin ak sütü kadar helâldir, o devletin imkânıdır onu alın."diye konuştu.

"Seçimden seçime hatırlayanlar sizin paranızı size lütuf gibi sunuyor"

Zaten vatandaşın olan paraların seçmene lütufmuş gibi sunulduğunu vurgulayan Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizi seçimden seçime hatırlayanlar onu size lütufmuş gibi gösterebilirler ama bu sizin hakkınızdır. Biz geldiğimizde sadece seçimden seçime değil her zaman yanınızda olacağız, her zaman sizi destekleyeceğiz. Koliyi aldınız, parayı da verdiler aldınız ama sakın ha sakınşehrinizin geleceğini, bu kentin geleceğini yani oyunuzu asla vermeyin. Oyunuzu değişimden yana kullanın, çocuklarınızın geleceği için kullanın."



Kaynak : PHA