Terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması için verilen sürenin dolmasına 9 gün kala, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Ziyaret, Ankara'nın mutabakatın uygulanmasına yönelik beklentilerini net biçimde ortaya koyması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

10 Mart Mutabakatı Masada

Görüşmelerde, Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren ve SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart 2025'te imzalanan 8 maddelik mutabakatın uygulanma sürecinin ele alınması bekleniyor. Mutabakatın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülmesine rağmen, aradan geçen süreye karşın somut bir adım atılmadığına dikkat çekiliyor.

Fidan: 'Sabrımız Tükeniyor'

SDG'nin mutabakat konusunda harekete geçmemesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tepkisini çekmişti. Daha önce yaptığı açıklamada 'Sabrımız tükeniyor' ifadelerini kullanan Bakan Fidan'ın, Şam'daki temaslarda 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması konusunda ciddi ve net mesajlar vermesi bekleniyor.

Türkiye-Suriye İlişkileri Kapsamlı Ele Alınacak

Ziyaret kapsamında, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla kapsamlı biçimde değerlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca İsrail'in saldırgan tutumu nedeniyle Suriye'nin güneyinde oluşan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

DEAŞ'la Mücadele ve Yeniden İnşa Gündemde

Görüşmelerde, Suriye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na (DMUK) katılımı çerçevesinde, örgütün yeniden canlanma girişimlerine karşı iş birliği imkanları da ele alınacak. Bunun yanı sıra, Suriye'nin yeniden inşası için yürütülen projeler ve Suriye hükümetinin kapasite inşasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi planlanıyor.

3+3 Formatındaki Temaslar Sürüyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında üst düzey temaslar hız kazanırken, iki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda daha önce hem Ankara'da hem Şam'da gerçekleştirilen toplantıların ardından temasların devam ettiği bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan mutabakat metninde şu başlıklar yer alıyor:

1. Tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması

2. Kürt toplumunun haklarının korunması

3. Ateşkesin sağlanması

4. Devlet kurumlarının entegrasyonu

5. Mültecilerin güvenli dönüşü

6. Suriye devletine destek verilmesi

7. Bölünme çağrılarının ve nefret söylemlerinin reddi

8. Anlaşmanın uygulanmasına yönelik yürütme komitelerinin çalışmaları

