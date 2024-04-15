Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), BAYKAR teknolojiye atılan iftiralara yönelik yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddiaları rakamlarla çürüttü.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sektöre yöenlik çeşitli finansal teşvik, hibe ve destek programları olduğunu belirteek, bugüne değin 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 Milyar TL'ye yakın hibe ve proje desteği sağlandığını açıkladı.

BAYKAR'ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusunun bulunmadığının altını çizen SSB, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmadığını kaydetti.

Yazılı yapılan açıklamada Türk savunma sanayinin 12 Milyar doları aşkın sektör cirosu, 2 Milyar Doları aşkın Ar-Ge harcaması, 850'yi aşkın projesi ve 90 Milyar dolarlık proje hacmi ile bu kutsal ve hayati amaç için çalışmalarını yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Gösterilen büyük başarı karşısında sektörün nezdinde faaliyet gösteren şirketleri direkt ya da dolaylı olarak hedef alan, başkanlığımızı ve sektörümüzü töhmet altında bırakan dezenformasyon maksadı ile uzun zamandır üretilen içerikleri üzülerek takip ettiklerini belirten SSB, yazılı açıklamada, her gün yeni ihracat rekorları kıran Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti gördüklerini ifade ederek, Türk savunma sanayinin gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesi olduğunun altını çizdi.