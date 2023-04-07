SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Nurcihan Yavuz Savaş, “Amacımız, meme kanserini erken teşhis ederek, tedavi şansını artırmak” dedi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtti.

Kadınlarda en sık karşılaşılan ve erken teşhis sağlandığında tam kür şansı elde edilebilen meme kanserini, 3D Tomosentez Mamografi Cihazı ile en erken evrede tespit edebilmeyi amaçladıklarının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Savaş, şöyle devam etti:

“Bu aşamada tarama yöntemi olarak günümüzde kullandığımız tetkikimiz mamografidir. Mamografi tekniği olarak günümüzde klasik, dijital ve 3D tomosentez mamografi kullanılmakta olup bunlar içerisinde en son teknoloji olan ve duyarlılığı en yüksek olan yöntem 3D tomosentez mamografidir.”

Dr. Öğr. Üyesi Savaş, 3D tomosentez mamografi cihazına yönelik olarak ise şu bilgileri paylaştı:

“SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümümüzde hizmete sunduğumuz 3D tomosentez mamografi cihazımız 0,5 mm’lik ince kesitler alarak memeyi 3 boyutlu değerlendirmeyi sağlayan günümüzdeki son teknoloji mamografi yöntemidir.

Bu sayede tümörü daha küçük boyutlardayken saptayabilme, meme dokusu içerisine gizlenmiş kanserli dokuları ayırt edebilme imkânı sağlar. Ayrıca özellikle 40 yaş üstü, menopoza girmemiş, meme dokusu yoğun olan kadınlarda yüksek duyarlılıkla memeyi değerlendirmeyi sağlamaktadır. Bu tip hastalarda meme dokusunun yoğun olmasından kaynaklanabilecek olası yalancı pozitiflikleri en aza indirerek hastayı daha doğru değerlendirmemize olanak sağlamaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü olarak kullandığımız son teknoloji 3D tomosentez mamografi incelememiz ile 40 yaş üstü kadınları doğru taramayı ve kanser bulgusunda olan hastalarda erken tanı ve tedavi şansı için çalışıyoruz.”



Kaynak : PHA