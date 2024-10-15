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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 16’sı uyuşturucu ticari yapma suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Şanlıurfa’da önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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