Şanlıurfa’da önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 zanlı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 16’sı uyuşturucu ticari yapma suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss